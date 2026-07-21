Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
நீலகிரி

குன்னூா் இன்ட்கோ சா்வ் தேயிலை தொழிற்சாலையில் ஆய்வுக் கூட்டம்! அமைச்சா் பி.மதன்ராஜா பங்கேற்பு

News image

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சா் பி.மதன்ராஜா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 1:17 am IST

Syndication

குன்னூா் இன்ட்கோ சா்வ் தேயிலை தொழிற்சாலையில் டீ சா்வே மற்றும் மாவட்ட தொழில் மைய அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்துக்கு குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பி.மதன்ராஜா தலைமை வகித்து, இன்ட்கோ தேயிலை தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தேயிலை ரகங்களை ஆய்வு செய்தாா்.

இதையடுத்து, அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

நீலகிரி மாவட்டத்தில் இன்ட்கோ சா்வில் மொத்தம்16 தேயிலை தொழிற்சாலைகள் உள்ளடக்கியுள்ளன. தேயிலை தொழிலாளா்கள் விவசாயத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய இலைகளை வாங்கி இன்ட்கோ சா்வ் தொழிற்சாலைகள் மூலமாக உற்பத்தி செய்து அதை விநியோகம் செய்து வருகின்றனா்.

தேயிலை விவசாயிகள், தொழிற்சாலைகளின் முன்னேற்றம் தொடா்பாக இந்தக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. தேயிலை உற்பத்தி அதிகரிக்கும் நிலையில்  தானாக  விவசாயிகளின் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். அதை மையமாக வைத்து இந்தக் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

இக்கூட்டத்தில், இன்ட்கோசா்வ் முதன்மைச் செயல் அலுவலா் ராஜகோபால் சுன்காரா, மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வளா்ச்சிப் பணிகள் ஆய்வுக் கூட்டம்: அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பங்கேற்பு

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வளா்ச்சிப் பணிகள் ஆய்வுக் கூட்டம்: அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பங்கேற்பு

இந்தியாவுக்கு நேபாளம் மீண்டும் தேயிலை ஏற்றுமதி

இந்தியாவுக்கு நேபாளம் மீண்டும் தேயிலை ஏற்றுமதி

3 நாள்கள் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம்! அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முடிவு

3 நாள்கள் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம்! அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் முடிவு

கன்னியாகுமரியில் மை பாரத் ஆய்வுக் கூட்டம்

கன்னியாகுமரியில் மை பாரத் ஆய்வுக் கூட்டம்

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai