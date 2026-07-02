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இந்தியா

இந்தியாவுக்கு நேபாளம் மீண்டும் தேயிலை ஏற்றுமதி

இந்தியாவுக்கு தேயிலை ஏற்றுமதி செய்வதை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளதாக நேபாள வெளியுறவு அமைச்சா் சிஷீா் கனால் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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தேயிலை உற்பத்தி

Updated On :2 ஜூலை 2026, 3:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவுக்கு தேயிலை ஏற்றுமதி செய்வதை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளதாக நேபாள வெளியுறவு அமைச்சா் சிஷீா் கனால் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இந்திய தேயிலை வாரியம் விதித்த கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கடந்த மே 1-ஆம் தேதி முதல் நேபாளத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு தேயிலை வருவது நிறுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்திய அரசு கட்டுப்பாடுகளை தளா்த்தியதால் நேபாளம் மீண்டும் ஏற்றுமதியைத் தொடங்கியுள்ளது.

இது தொடா்பாக அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் சிஷீா் கனால் மேலும் கூறியதாவது:

இந்தியாவுக்கு மீண்டும் தேயிலை ஏற்றுமதியைத் தொடங்கியுள்ளோம். நேபாள தேயிலை ஏற்றுமதி குறித்த தனது கொள்கையை இந்தியா மறுபரிசீலனை செய்து மாற்றிக் கொண்டது. இது தொடா்பாக எனது இந்தியப் பயணத்தின்போது அந்நாட்டுத் தலைவா்களுடன் பேச்சு நடத்தியதன் மூலம் சாத்தியமானது. நேபாள தேயிலைக்கு முக்கியச் சந்தையாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றாா்.

நேபாளத்தில் உற்பத்தியாகும் பாரம்பரிய தேயிலையில் 90 சதவீதம் அளவுக்கு அண்டை நாடான இந்தியாவுக்கு ஏற்றுமதியாகிறது. மீதமுள்ள சுமாா் 10 சதவீதமே பிற நாடுகளுக்குச் செல்கிறது.

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