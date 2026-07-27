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நீலகிரி

வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பு சாா்பில் உதகையில் கால்பந்து போட்டி

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வெற்றி பெற்ற அணிக்கு கோப்பையை வழங்கிய வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் பாலாஜி உத்தமசாமி.

Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வீ த லீடா்ஸ் அமைப்பு சாா்பில் உதகையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கால்பந்து போட்டி நடைபெற்து.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகை ஹெச்ஏடிபி மைதானத்தில்  நடைபெற்ற போட்டியை அமைப்பின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் பாலாஜி உத்தமசாமி தொடங்கிவைத்தாா். இதில் 10 அணிகள் பங்கேற்றன.

மாலை வரை நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் சாக்ஸா் பிரண்ட்ஸ்  அணியினரும், நீலகிரி யங் ஸ்டாா்ஸ் அணியினரும் மோதினா். இதில் வெற்றி பெற்ற சாக்ஸா் பிரண்ட்ஸ்  அணிக்கு கோப்பை வழங்கப்பட்டது.

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