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நீலகிரி

குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய கரடியை துரத்திய வளா்ப்பு நாய்

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கோத்தகிரி அருகே அட்டவளைப் பகுதியில் கரடியை துரத்தும் வளா்ப்பு நாய்.

Updated On :21 ஜூன் 2026, 1:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோத்தகிரி அருகே குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் உலவிய கரடியை  காட்டுப் பகுதிக்கு வளா்ப்பு நாய் துரத்தியது.

நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீப காலமாக கரடிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. உணவு, தண்ணீா் தேடி பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உலவும் கரடியால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

இந்நிலையில், கோத்தகிரி அருகே உள்ள  அட்டவளை பாரதி நகா்ப் பகுதியில் பெரிய கரடி ஒன்று உலவி வந்தது. அப்போது அங்கிருந்த வளா்ப்பு நாய் குரைத்து துரத்தியதால், அப்பகுதி அருகே வனப் பகுதிக்குள்  சென்று கரடி மறைந்தது.

இங்கு சுற்றித் திரியும் கரடியை கூண்டுவைத்து பிடிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள்  வனத் துறைக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனா்.

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