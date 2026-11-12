The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை... முதல்வர் விஜய் நாளை வழங்குகிறார்!சீன உளவாளியுடன் உறவு! என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகல்!இனி தத்கல், ஆர்ஏசி, கட்டண மாற்றம் இல்லை! புதிய வந்தே பாரத் சேவை பற்றிய முழு விவரம்கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் விவகாரத்தில் எதுவும் நடக்கவில்லை! நிர்மல் குமார்பட்டினப்பாக்கத்தில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு குடியிருப்புகள்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுசென்னையில் 12 மினி தாலுகா அலுவலகங்கள் அமைக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

லவ்டேல் பகுதியில் பூத்துக் குலுங்கும் குறிஞ்சி மலா்கள்

உதகை காந்தி நகா் மலைப் பகுதியில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி மலா்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன.

லவ்டேல் பகுதியில் பூத்துக்குலுங்கும் குறிஞ்சி மலா்கள்.

Updated On :

உதகை காந்தி நகா் மலைப் பகுதியில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி மலா்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன.

தமிழ்நாட்டின் மலைப் பகுதிகளில் காணப்படும் ஒரு சிறப்பு மலராக குறிஞ்சி மலா் உள்ளது. இது  மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் அதிக அளவில்  வளா்கிறது.  பொதுவாக 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை குறிஞ்சி மலா் அதிக அளவில் பூக்கும். இது நீலம் அல்லது ஊதா நிறத்தில் இருக்கும். குறிஞ்சி மலா் பூக்கும் காலத்தில் மலைப் பகுதிகள் அழகாக நீல நிறத்தில் காட்சியளிக்கும். 

சங்க இலக்கியங்களில் குறிஞ்சி நிலம் மற்றும் குறிஞ்சி மலருக்கு முக்கியமான இடம் உள்ளது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த குறிஞ்சி மலா்கள் தற்போது, நீலகிரி மாவட்டம் உதகை காந்தி நகா் மலைப் பகுதியில் பூத்துள்ளன.

தற்போது பூத்துக் குலுங்கும் குறிஞ்சி மலா்களை உள்ளூா் மக்களும் சுற்றுலாப் பயணிகளும் கண்டு ரசித்து செல்கின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இரவில் மட்டுமே பூக்கும் பிரம்ம கமலம் மலா்: சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு!

ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இரவில் மட்டுமே பூக்கும் பிரம்ம கமலம் மலா்: சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபாடு!

கொள்ளிடம் பகுதியில் குறைந்து வரும் செண்டுமல்லி மலா் சாகுபடி

கொள்ளிடம் பகுதியில் குறைந்து வரும் செண்டுமல்லி மலா் சாகுபடி

கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் பூத்துக் குலுங்கும் கோழி, சேவல் கொண்டை மலா்கள்!

கொடைக்கானல் பிரையண்ட் பூங்காவில் பூத்துக் குலுங்கும் கோழி, சேவல் கொண்டை மலா்கள்!

மஞ்சூா் அருகே பூத்துக் குலுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி மலா்கள்: விலங்குகள் நடமாட்டத்தால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குத் தடை

மஞ்சூா் அருகே பூத்துக் குலுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி மலா்கள்: விலங்குகள் நடமாட்டத்தால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குத் தடை

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!