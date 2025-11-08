செங்கோட்டையன் விவகாரத்தின் பின்னணியில் திமுக: பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன்
செங்கோட்டையன் விவகாரத்தின் பின்னணியில் திமுக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் உள்ளதாக பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
காங்கயம் அருகே உள்ள தொட்டிபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் வந்தே மாதரத்தின் 150-ஆவது ஆண்டு நிறைவு தினத்தையொட்டி, பள்ளி மாணவா்களுடன் வந்தே மாதரம் பாடும் நிகழ்வில் பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை பங்கேற்றாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: அதிமுகவை ஒன்றிணைக்குமாறு பாஜகதான் கூறியதாக செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளாா். இது தொடா்பாக எனக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. அவா் பாஜகவில் யாரை சந்தித்தாா் என்பது உள்ளிட்ட விவரங்களைக் கூறவில்லை.
செங்கோட்டையன் பேட்டி தெளிவாக இல்லாததால் அது குறித்து நான் கருத்து கூற முடியாது.
செங்கோட்டையன் விவகாரத்தின் பின்னணியில் திமுக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் உள்ளது. ஏனென்றால், ஓபன்னீா்செல்வம் அணியில் இருந்த அதிமுக எம்எல்ஏ மனோஜ்பாண்டியன் திமுகவில் அண்மையில் இணைந்துள்ளாா். எனவே, செங்கோட்டையன் விவகாரத்துக்குப் பின்னும் திமுக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன்.
கோவை இளம்பெண் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில், சம்பந்தப்பட்டவா்கள் மீது காவல் துறையும், அரசாங்கமும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாஜக மிகப்பெரிய கட்சி. நடிகா் விஜய் இன்னும் கவுன்சிலா்கூட ஆகவில்லை. கட்சி தொடங்கிய உடனேயே எங்களுக்கும் திமுகவுக்கும்தான் போட்டி என கூறுகிறாா். இதை யாரும் நம்பமாட்டாா்கள் என்றாா்.