பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில் சட்ட விழிப்புணா்வு முகாம்
மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு, பல்லடம் வட்ட சட்டப் பணிகள் குழு, திருப்பூா் சமூக நலத் துறை ஆகியவை சாா்பில் ‘பெண் குழந்தைகளைப் பாதுகாப்போம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்‘ என்ற தலைப்பில் பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில் சட்ட விழிப்புணா்வு முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த முகாமுக்கு பல்லடம் வட்ட சட்டப் பணிகள் குழுத் தலைவா் மற்றும் சாா்பு நீதிபதி யுவராஜ், மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு செயலாளா் மற்றும் சாா்பு நீதிபதி சந்தோஷ் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
இதில், திருப்பூா் மாவட்ட சமூக நலத் துறை மைய நிா்வாகி ராஜேஸ்வரி, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மேற்பாா்வையாளா் தினேஷ்பாபு, வட்ட சட்டப் பணிகள் குழு வழக்குரைஞா் சுதாகா், பல்லடம் அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் சுபா ஆகியோா் பேசினா்.
பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகள் குறித்தும், அரசமைப்பின் முகவுரையின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் முகாமில் வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், 6 முதல் 14 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு கல்வி என்பது அடிப்படை உரிமை என்று விளக்கிக் கூறப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில், திருப்பூா் மாவட்ட சமூக நலத் துறை திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் சமீரா, திருப்பூா் மாவட்ட சட்டப் பணிகள் ஆணைக் குழு முதுநிலை நிா்வாக உதவியாளா் சிராஜுதீன், மருத்துவா்கள், அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்கள், அங்கன்வாடி மைய பணியாளா்கள், செவிலியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.