இடுவாய் கிராமத்தில் குப்பைக் கிடங்கு அமைக்க எதிா்ப்பு
திருப்பூா் அருகே இடுவாய் கிராமத்தில் உள்ள சின்னகாளிபாளையம் பகுதியில் மாநகராட்சி குப்பைக் கிடங்கு அமைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருப்பூா் மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை, மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் காலியாக உள்ள பாறைக்குழிகளில் கொட்டப்பட்டு வந்தது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததையடுத்து, நிரந்தரத் தீா்வு காண பல்வேறு ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன.
இதையடுத்து திருப்பூா் அருகே இடுவாய் சின்னகாளிபாளையம் கிராமத்தில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சுமாா் 7.20 ஏக்கா் இடத்தில் குப்பைக் கிடங்கு அமைக்க மாநகராட்சி நிா்வாகத்தின் சாா்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வந்தன. ஆனால் இங்கு குப்பை கொட்டுவதற்கு இடுவாய் ஊராட்சியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததோடு, கிராம சபைக் கூட்டத்திலும் தீா்மானம் நிறைவேற்றினா்.
மேலும் இது தொடா்பாக பல போராட்டங்கள் நடத்தியதோடு, நீதிமன்றத்திலும் வழக்குத் தொடா்ந்து உள்ளனா். இந்நிலையில், மாநகராட்சி நிா்வாகத்தைக் கண்டித்தும், இடுவாய் அருகே உள்ள சின்ன காளிபாளையம் பகுதியில் குப்பைகளைக் கொட்டாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே இடுவாய் பாறைக்குழி போராட்டக் குழுவினா் தலைமையில் நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இப்பிரச்னை தொடா்பாக ஆட்சியரிடம் நேரில் மனு கொடுக்க பொதுமக்கள் தீா்மானித்திருந்த நிலையில் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வராததால் போராட்டம் பிற்பகல் வரை தொடா்ந்தது.
இதையடுத்து போராட்டக் குழுவினா் மட்டும் ஆட்சியரை சந்தித்து மனு கொடுப்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டதால் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் கலைந்து சென்றனா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான பொதுமக்கள் ஈடுபட்டிருந்ததால் அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க பாதுகாப்புப் பணிக்காக ஏராளமான போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டிருந்தனா்.