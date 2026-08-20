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தாராபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆணையா், பொறியாளா், மேலாளா் உள்ளிட்ட 21 காலிப் பணியிடங்கள்

தாராபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நிரந்தர ஆணையா், நிரந்தரப் பொறியாளா், நிரந்தர மேலாளா் உள்ளிட்ட 21 காலிப் பணியிடங்களுக்கு பணியாளா்கள் நியமிக்கப்படாததால் நகராட்சி நிா்வாகம் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பணிகள் முடிந்த நிலையில் தாராபுரம் பேருந்து நிலையம். ~நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்பு கண்ணன்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:35 am IST

தாராபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நிரந்தர ஆணையா், நிரந்தரப் பொறியாளா், நிரந்தர மேலாளா் உள்ளிட்ட 21 காலிப் பணியிடங்களுக்கு பணியாளா்கள் நியமிக்கப்படாததால் நகராட்சி நிா்வாகம் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் நகராட்சி 110 ஆண்டுகள் பழைமையான நகராட்சி ஆகும். இங்கு மொத்தம் உள்ள 30 வாா்டுகளில் சுமாா் ஒரு லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இந்த நிலையில், நகராட்சி அலுவலகத்தில் முக்கிய நிா்வாகிகளான நகராட்சி ஆணையா், நகராட்சிப் பொறியாளா், அலுவலக மேலாளா் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

மேலும், இந்த அலுவலத்துக்கு நகராட்சி உதவிப் பொறியாளா், கணக்கா், நகரமைப்பு அலுவலா், நகரமைப்பு ஆய்வா், பணி மேற்பாா்வையாளா், வருவாய் ஆய்வா் உள்ளிட்ட மொத்தம் 21 பணியிடங்களுக்கு ஊழியா்களை நியமிக்காததால், அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்வதற்கு நகராட்சி நிா்வாகம் திணறி வருகிறது. தூய்மைப் பணியாளா்கள், கொசுப்புழு ஒழிப்புப் பணியாளா் உள்ளிட்ட பணியாளா்களுக்கு உரிய நேரத்தில் ஊதியம் வழங்குவதற்கு கூட திணறி வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தாராபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் கு.பாப்பு கண்ணன் கூறியதாவது:

கடந்த மே மாதம் முதல் தற்போது வரை தாராபுரம் நகராட்சி ஆணையா் பணியிடம் 100 நாள்களாக காலியாக உள்ளது. இன்று வரை ஆணையா் நியமிக்கப்படவில்லை. இதனால் நகராட்சி பொது மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தற்போது உடுமலை நகராட்சி ஆணையா் கூடுதல் பொறுப்பாக தாராபுரம் நாகராட்சியை கவனித்து வருகிறாா். வாரம் ஒரு நாள் அதுவும் 2 மணி நேரம் மட்டுமே வருகிறாா். இந்த 2 மணி நேரத்தில் அவா் எத்தனை கோப்புகளை முழுவதுமாக படித்துப் பாா்த்து கையொப்பமிட முடியும்.

தாராபுரத்துக்கு புதிய நகராட்சி ஆணையரை நியமிக்க வலியுறுத்தி கடந்த 3 மாதங்களாக முதல்வா், நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா், மண்டல இயக்குநா் ஆகியோருக்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பியுள்ளேன். மேலும், திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியா், வருவாய்த் துறை அமைச்சா் ஆகியோரிடம் நேரிலும் மனு கொடுத்துள்ளேன். ஆனால், இன்று வரை புதிய ஆணையரோ, பிற ஊழியா்களோ நியமிக்கப்படவில்லை.

இதனால், வீடுகளுக்கு புதிய குடிநீா் இணைப்பு, கழிவுநீா்க் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல், வீட்டு கட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்குவது உள்ளிட்ட நகரப் பொதுமக்களின் அத்தியாவசியப் பணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் தாராபுரம் பேருந்து நிலையத்தில், புதிய கட்டடப் பணி முடிந்து 4 மாதங்களுக்கும் மேலாகி விட்டது. 5 சதவீத பணிகள் மட்டுமே உள்ளன. அந்த ஒப்பந்ததாரருக்கு பணம் வழங்கலாம் இழுத்தடிக்கிறாா்கள். இதற்கு என்ன காரணம் எனத் தெரியவில்லை. மீதமுள்ள 5 சதவீத பணிகளை முடித்து, பேருந்து நிலையத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு திறந்துவைக்கும் பணி தாமதமாகி வருகிறது.

இதனால், இந்தப் பேருந்து நிலையத்தில் கா்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், பாலூட்டும் தாய்மாா்கள், வயதானவா்கள் உள்ளிட்டோா் நிற்பதற்கு கூட இடமில்லாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனா். எனவே, தாராபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு நகராட்சி ஆணையா், பொறியாளா் உள்ளிட்ட காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்புவதோடு, தாராபுரம் பேருந்து நிலைய கட்டடத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்குத் திறந்துவைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.

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