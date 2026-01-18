பல்லடம் என்ஜிஆா் கடை வீதியில் ஆக்கிரமித்தால் கடும் நடவடிக்கை! போலீஸாா் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு!
பல்லடத்தில் தியாகி என். ஜி.ஆா். சாலையில் நடைப்பாதையை ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைத்தால் கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீஸாா் எச்சரித்துள்ளனா்.
பல்லடத்தில் தினசரி மாா்க்கெட், வாரச்சந்தை, கடைவீதி, வணிக வளாகங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக தியாகி என்.ஜி.ஆா். சாலை உள்ளது. இப்பகுதியில், வாடகை கொடுத்து கடை நடத்தி வரும் வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் சில வெளியூா் வியாபாரிகள் சாலையிலேயே கடை அமைத்துள்ளனா்.
இதுதவிர அதிக ஒலி எழுப்பியபடி ஸ்பீக்கா் வைத்து விற்பனையில் ஈடுபடுவதால், வாடகைக்கு கடை எடுத்து நடத்தும் வியாபாரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. பொதுமக்களுக்கு இடை யூறு ஏற்படுவதுடன், அந்த சாலையில் வாகன நெரிசலையும் உருவாக்குகிறது. இதுதொடா்பாக தினசரி மாா்க்கெட் வியாபாரிகள், அண்மையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதில் பேச்சுவாா்த்தை நடத்திய நகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்திருந்தனா்.
அதன்படி, பல்லடம் போலீசாா் வெளியிட்ட எச்சரிக்கை அறிவிப்பில், என்.ஜி.ஆா். சாலையில் வாகனங்களை நிறுத்தி நெரிசலை ஏற்படுத்தும் வாகன வியாபாரிகள், ஒலிபெருக்கி வைத்து இடையூறு ஏற்படுத்தினால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நகராட்சியில் அனுமதி பெற்றவா்கள் மட்டுமே என்.ஜி.ஆா். சாலையில் வண்டி கடை நடத்த அனுமதிக்கப்படுவா் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனா்.
வியாபாரிகள் கூறும்போது, என்.ஜி.ஆா்.சாலையை ஆக்கிரமித்து வியாபாரிகள் கடை அமைக்கும் விவகாரம் நீண்ட காலமாக உள்ளது. போலீஸாா் தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். நகராட்சி நிா்வாகமும், போலீஸாரும் இணைந்து இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காண வேண்டும் என்றனா்.