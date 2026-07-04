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திருப்பூர்

போக்குவரத்து விதிமீறல்: காங்கயத்தில் 2,504 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

காங்கயத்தில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் 2,504 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

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Updated On :4 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

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காங்கயத்தில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதாக கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மட்டும் 2,504 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

போக்குவரத்து விதிகளை மீறி மதுபோதையில் வாகனங்களை ஓட்டியதாக 55 வழக்குகள், காரில் சீட்பெல்ட் அணியத் தவறியதாக 70 வழக்குகள், தலைக்கவசம் அணியாமல் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டியதாக 790 வழக்குகள், அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டியதாக 20 வழக்குகள், கைப்பேசியில் பேசியபடி வாகனம் ஓட்டியதாக 51 வழக்குகள், இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியதாக 420 வழக்குகள், ஓட்டுநா் உரிமம் இல்லாமல் ஓட்டியதாக 18 வழக்குகள் என மொத்தம் 2,504 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு இணையதள அபராதம் ரூ.88 ஆயிரமும், நீதிமன்ற அபராதம் ரூ.3 லட்சமும் வசூலிக்கப்பட்டதாக காங்கயம் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

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