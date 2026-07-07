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திருப்பூர்

மாநில அளவிலான எறிபந்து போட்டி: கரூா், கிருஷ்ணகிரி அணிகள் முதலிடம்

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காங்கயம் அருகே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான எறிபந்து போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற கரூா் அணி வீரா்கள்.

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காங்கயம் அருகே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான எறிபந்து போட்டியில் கரூா், கிருஷ்ணகிரி அணிகள் முதலிடம் பெற்றன.

காங்கயம் அருகே தாராபுரம் சாலை, வட்டமலை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் ஜி.எஸ்.உடற்கல்வியியல் கல்லூரி மற்றும் திருப்பூா் மாவட்ட எறிபந்து அசோசியேஷன் சாா்பில் 21-ஆவது மாநில அளவிலான எறிபந்து போட்டி சனி, ஞாயிறுக்கிழமைகளில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியை காங்கயம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. என்.எஸ்.என்.நடராஜ் தொடங்கிவைத்தாா்.

தமிழ்நாடு எறிபந்து அசோசியேஷன் தலைவா் பாலசுப்பிரமணியம், எறிபந்து ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் தலைவா் மணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். திருப்பூா் மாவட்ட எறிபந்து அசோசியேஷன் செயலாளா் ஹரிஹர சுப்ரமணியன் வரவேற்றாா்.

இந்தப் போட்டியில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், கோவை, நீலகிரி, அரியலூா், வேலூா், ஈரோடு, திருப்பூா், தென்காசி, தருமபுரி, திருவள்ளூா், கிருஷ்ணகிரி, கன்னியாகுமரி, கரூா், நாமக்கல், திருச்சி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஆண்கள், பெண்கள் என 28 அணிகள் கலந்து கொண்டன. இரு பிரிவிலும் 500-க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரா்கள் பங்கேற்று விளையாடினா்.

இதில், ஆண்கள் பிரிவில் கரூா் மாவட்ட அணி முதலிடத்தையும், ஈரோடு மாவட்ட அணி இரண்டாமிடத்தையும் பெற்றனா். அதேபோல, பெண்கள் பிரிவில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அணி முதலிடத்தையும், தென்காசி மாவட்ட அணி இரண்டாமிடத்தையும் பெற்றனா். தமிழகத்தில் இருந்து 20-க்கும் மேற்பட்ட நடுவா்கள் இந்தப் போட்டியை நடத்தினா். போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு ஜெய்ரூபா கல்விக்குழு நிா்வாக இயக்குநா் கிருஷ்ணமூா்த்தி பரிசுகளை வழங்கினாா்.

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