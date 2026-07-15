விவேகம் ப்ரைம் அகாதெமி பள்ளியில் மாணவா் பிரதிநிதிகள் பதவியேற்பு

தாராபுரத்தில் உள்ள விவேகம் ப்ரைம் அகாதெமி பள்ளியில் மாணவா் பிரதிநிதிகள் பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளித் தாளாளா் சுப்ரமணியன் கலந்து கொண்டு 2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான பள்ளியின் மாணவா் தலைவா், துணைத் தலைவா், குழுத் தலைவா், வகுப்பு பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாணவா் பதவிகளுக்கான பதவிப் பதக்கங்களை அணிவித்து உரையாற்றினாா்.
இதில், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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