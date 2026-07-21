தாராபுரம், ஜூலை 20: பழனி தண்டாயுதபாணி கோயில் அலுவலா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 18 பவுன் நகைகளைத் திருடிய நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தாராபுரம், மெட்ரோ சிட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சரவணன் (50). இவா், பழனி தண்டாயுதபாணி கோயிலில் துணை கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இந்நிலையில், அவா் வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் கடந்த சனிக்கிழமை வெளியூா் சென்றுள்ளாா்.
திங்கள்கிழமை காலை வீடு திரும்பியபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கிடந்துள்ளது.
அதிா்ச்சியடைந்த அவா் உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் இருந்த 18 பவுன் நகைகள், ரூ.20 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடுபோனது தெரியவந்தது. இது குறித்து தாராபுரம் காவல் நிலையத்தில் சரவணன் புகாா் அளித்தாா்.
வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளைக் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
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