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திருப்பூர்

வெள்ளக்கோவில் அருகே கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 2 போ் கைது

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கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 2 போ் கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவில் அருகே கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வெள்ளக்கோவில், ஓலப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாராயம் காய்ச்சப்படுவதாக தாராபுரம் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அப்பகுதிகளில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, வீரசோழபுரத்தில் காா்த்திக் (45) என்பவா் தனது வீட்டில் சாராயம் காய்ச்சி, நண்பரான தாராபுரம், மரவபாளையத்தைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் (32) என்பவருடன் சோ்ந்து விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 30 லிட்டா் சாராய ஊரல், 2 லிட்டா் சாராயம் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.

இந்நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஸ்ருஷ்டி சிங் உத்தரவின்பேரில், மாவட்ட மதுவிலக்கு கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் ஆறுமுகம் தலைமையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் வீரசோழபுரம், பொன்பரப்பி, பச்சாபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா். ஆனால், எதுவும் கைப்பற்றப்படாத நிலையில், இந்த சோதனை தொடரும் என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

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