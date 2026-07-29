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திருப்பூர்

காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களைத் திருடிய 3 போ் கைது

திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களைத் திருடிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :29 ஜூலை 2026, 2:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களைத் திருடிய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் திருட்டு, விபத்து உள்ளிட்ட வழக்குகள் தொடா்பாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் காவல் நிலையத்தின் பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், வழக்கு ஒன்றில் தொடா்புடைய வாகனத்தை தாங்கள் நிறுத்தி வைத்திருந்த இடத்தில் போலீஸாா் அண்மையில் தேடியுள்ளனா்.

அப்போது, அந்த வாகனத்தை காணவில்லை. இதனால், சந்தேகமடைந்த போலீஸாா், மற்ற வாகனங்களை சரிபாா்த்தபோது, 10 இருசக்கர வாகனங்கள் மாயமானது தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக போலீஸாா் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே இலைக்கடை நடத்தி வரும் ஆறுமுகம், அவரிடம் பணியாற்றும் சுப்பிரமணி, முருகேசன் ஆகியோா் வாகனங்களைத் திருடியது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, 3 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த 7 இருசக்கர வாகனங்கள், ஆட்டோவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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