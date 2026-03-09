Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
திருப்பூர்

நின்றிருந்த லாரி மீது காா் மோதி ஜவுளித் தொழிலதிபா் உயிரிழப்பு

பெருமாநல்லூா் அருகே நின்றுகொண்டிருந்த பெட்ரோல் டேங்கா் லாரியின் பின்புறம் காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில்

News image
பெட்ரோல் டேங்கா் லாரி மீது மோதி உருக்குலைந்து காணப்படும் காா்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:35 pm

Syndication

அவிநாசி: பெருமாநல்லூா் அருகே நின்றுகொண்டிருந்த பெட்ரோல் டேங்கா் லாரியின் பின்புறம் காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஜவுளித் தொழிலதிபா் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிபாளையம் காந்திபுரம் முதல் வீதியைச் சோ்ந்தவா் கந்தசாமி மகன் கோடீஸ்வரன் (39). பள்ளிபாளையத்தில் ஜவுளித் தொழில் செய்துவந்த இவா், ஈரோட்டில் இருந்து கோவை நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தாா். சேலம்-கொச்சி ஆறு வழிச் சாலையில் பெருமாநல்லூா்-பொடாரம்பாளையம் பிரிவு அருகே எதிா்பாராதவிதமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா், சாலையோரம் நின்றுகொண்டிருந்த டேங்கா் லாரியின் பின்புறம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் படுகாயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே கோடீஸ்வரன் உயிரிழந்தாா்.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு போலீஸாா் சென்று கோடீஸ்வரன் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருப்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து பெருமாநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

காா் மோதி பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய ஊழியா் உயிரிழப்பு

காா் மோதி பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய ஊழியா் உயிரிழப்பு

லாரி மீது காா் மோதி விபத்து: 3 போ் உயிரிழப்பு

லாரி மீது காா் மோதி விபத்து: 3 போ் உயிரிழப்பு

டேங்கா் லாரி மோதி விபத்து: ஆங்கில ஆசிரியை உயிரிழப்பு

டேங்கா் லாரி மோதி விபத்து: ஆங்கில ஆசிரியை உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு