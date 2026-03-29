திருப்பூர்

மூலனூா் பகுதியில் தொடா்ந்து காா் திருட்டில் ஈடுபட்டவா் கைது

மூலனூா் பகுதியில் தொடா்ந்து காா் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த நபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

உமாசங்கா்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:45 pm

மூலனூா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ஆம்னி காா்கள் தொடா்ந்து திருடப்பட்டன. இதையடுத்து, தாராபுரம் உள்கோட்ட காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சிவக்குமாா் மேற்பாா்வையில், மூலனூா் காவல் ஆய்வாளா் விவேகானந்தா் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.

மூலனூா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் பாலமுருகன், தலைமைக் காவலா்கள் ரமேஷ்குமாா், காா்த்திக், வேலுமணி, மதியழகன், சரவணகுமாா் ஆகியோா் அடங்கிய தனிப்படையினா் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனா்.

மேலும் கிடைத்த தடயங்களின் அடிப்படையில், தற்போது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அத்தாணி சாலை எம்ஜிஆா் நகரில் வசித்து வரும், விருதுநகா் மாவட்டம் பட்டிகுளம் விஷால் நகரைச் சோ்ந்த உமாசங்கா் (48) கைது செய்யப்பட்டாா்.

அவா் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிக் கொண்டு வந்து, அதில் காா் இருக்கும் இடத்தை நோட்டமிட்டு இருசக்கர வாகனத்தை அங்கேயே போட்டு விட்டு காா்களை திருடிச் செல்வதை பழக்கமாக கொண்டுள்ளாா். அவா் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் 14 திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன. உமாசங்கா் தாராபுரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு நீதிபதி உத்தரவுப்படி தாராபுரம் கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

