The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மாணவர்களுக்கு கேக், வாழ்த்து அட்டை... முதல்வர் விஜய் நாளை வழங்குகிறார்!சீன உளவாளியுடன் உறவு! என்விடியா சிஇஓ ஜென்சன் ஹுவாங் பதவி விலகல்!இனி தத்கல், ஆர்ஏசி, கட்டண மாற்றம் இல்லை! புதிய வந்தே பாரத் சேவை பற்றிய முழு விவரம்கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர் விவகாரத்தில் எதுவும் நடக்கவில்லை! நிர்மல் குமார்பட்டினப்பாக்கத்தில் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு குடியிருப்புகள்! முதல்வர் விஜய் உத்தரவுசென்னையில் 12 மினி தாலுகா அலுவலகங்கள் அமைக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

திருப்பூா் மாவட்ட வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு

திருப்பூா் மாவட்டத்தின் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டாா்.

Voters

வாக்காளர்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :

திருப்பூா் மாவட்டத்தின் வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டாா்.

தவெக, திமுக, அதிமுக, பாஜக, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள், இடதுசாரி கட்சியினா் பெற்றுக்கொண்டனா்.

வரைவு வாக்காளா் பட்டியலின்படி, மாவட்டத்தில் தாராபுரம், காங்கயம், அவிநாசி, திருப்பூா் வடக்கு, திருப்பூா் தெற்கு, பல்லடம், உடுமலை, மடத்துக்குளம் ஆகிய 8 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் ஆண் வாக்காளா்கள் 9,65,087 போ், பெண் வாக்காளா்கள் 10,36,097 போ், 3 ஆம் பாலினத்தவா்கள் 252 போ், 201 சேவை வாக்காளா்கள் என மொத்தம் 20,01,436 வாக்காளா்கள் இடம் பெற்றுள்ளனா்.

இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் கூறியதாவது: வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்கம் அல்லது திருத்தங்கள் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்ய விரும்புவோா் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்குமுறை திருத்தத்தின்கீழ் மனுக்களை அளிக்கலாம்.

இதற்கான ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகளை 12.11.2026 முதல் 11.12.2026 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், சிறப்பு முகாம்கள் நவம்பா் 21, 22, 29 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளன. ஏற்புரைகள் மற்றும் மறுப்புரைகள் மீதான தீா்வு டிசம்பா் 28-ஆம் தேதிக்குள் வழங்கப்படும். இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் 2027 ஜனவரி 4-ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரியில் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு

புதுச்சேரியில் வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு

வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: மாவட்டத்தில் 17.69 லட்சம் வாக்காளா்கள்

வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: மாவட்டத்தில் 17.69 லட்சம் வாக்காளா்கள்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 9,28,853 வாக்காளா்கள்

திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் 9,28,853 வாக்காளா்கள்

வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: சேலம் மாவட்டத்தில் 27.95 லட்சம் வாக்காளர்கள்!

வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீடு: சேலம் மாவட்டத்தில் 27.95 லட்சம் வாக்காளர்கள்!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!