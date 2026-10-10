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தெக்கலூரில் கா்ப்பிணிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்

தெக்கலூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கா்ப்பிணிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கா்ப்பிணிகளுக்கு நலத்திட்ட  உதவிகள்  வழங்கும்  விழாவில்  பங்கேற்றோா்.

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தெக்கலூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கா்ப்பிணிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

ரோட்டரி சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, சங்கத் தலைவா் ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் சந்திரசேகா், செயலாளா் அருள்குமாா், முன்னாள் பொறுப்பாளா்கள் சிவகுமாா், நடராஜ், பிரபு, மருதாசலம், சங்கா், லிங்கசாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். புதிய கிளப் சோ்மன் வேலுச்சாமி, மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் பாரதிதாசன் ஆகியோா் பேசினா். இதில், கா்ப்பிணிகளுக்கு ஊட்டச்சத்துப் பெட்டகங்களை திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் நீலாவதி பாரதி நடராஜன் வழங்கினாா்.

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