தாராபுரம் இடைத்தோ்தல்: இல்லங்களிலேயே வாக்குச் செலுத்திய மூத்த குடிமக்கள்

தாராபுரம் இடைத்தோ்தல்: இல்லங்களிலேயே வாக்குச் செலுத்திய மூத்த குடிமக்கள்
தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலை முன்னிட்டு, 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது இல்லங்களிலேயே செவ்வாய்க்கிழமை வாக்கு செலுத்தினா்.
இல்லத்திலேயே வாக்குச் செலுத்திய முதியவா்.
தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலை முன்னிட்டு, 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது இல்லங்களிலேயே செவ்வாய்க்கிழமை வாக்கு செலுத்தினா்.
இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் மனீஷ் கூறியதாவது: தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தோ்தல் அக்டோபா் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில், அனைத்து வாக்காளா்களும் தவறாமல் வாக்களிக்கும் வகையில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுரையின் அடிப்படையில், வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது வாக்கினை இல்லங்களிலேயே செலுத்த அஞ்சல் வாக்கு நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
தாராபுரம் தொகுதியில் 992 மூத்த குடிமக்கள் வாக்காளா்கள், 244 மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் என மொத்தம் 1,236 வாக்காளா்கள் தங்கள் இல்லங்களிலேயே வாக்கு செலுத்த விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனா். அஞ்சல் வாக்குப் பதிவானது செப்டம்பா் 22, 23 ஆகிய இரண்டு நாள்கள் நடைபெறுகிறது.
அஞ்சல் வாக்குகளை சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளா்களின் இல்லங்களிலேயே பதிவு செய்வதுடன், பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகளை பெற்று தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கும் வகையில் 30 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
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