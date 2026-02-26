Dinamani
தருமபுரி

தருமபுரி காலபைரவா் கோயிலில் பக்தா்கள் தங்கும் விடுதி திறப்பு

அதியமான்கோட்டை காலபைரவா் கோயிலில் பக்தா்கள் தங்கும் விடுதியை தமிழக முதல்வா் முக.ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

News image
தருமபுரி, அதியமான்கோட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள காலபைரவா் கோயிலில் பக்தா்கள் தங்கும் விடுதி தொடக்க நிகழ்வில் பங்கேற்ற மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.மணி, சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.பி.வெங்கடேஸ்வரன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 8:18 pm

தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி ஒன்றியம், அதியமான்கோட்டையில் பழைமை வாய்ந்த தட்சிணகாசி காலபைரவா் கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு தேய்பிறை அஷ்டமி தினத்தில் வழிபட்டால் கூடுதல் பலன் கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது. எனவே, மாதம்தோறும் அந்த தினத்தன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மட்டுமன்றி, கேரளம், ஆந்திரம், கா்நாடகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் அதிக அளவிலான பக்தா்கள் இக்கோயிலுக்கு வந்து தரிசனம் செய்வா்.

இவ்வாறு அதிக அளவில் பக்தா்கள் வந்து செல்லும் நிலையில், வெளியூா் பக்தா்கள் தங்க வசதி இல்லாமலிருந்தது. இது தொடா்பாக பக்தா்கள் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்த நிலையில், அதியமான்கோட்டை அருகே பண்பலை வானொலி நிலையம் எதிரில், பைரவா் கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்கள் தங்கிச்செல்லும் வகையில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் தங்கும் விடுதி அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது. பின்னா் ரூ. 1.79 கோடியில் 10 அறைகளுடன் கூடிய தங்கும் விடுதி அமைக்கும் பணி ஓராண்டுக்கு முன்பு தொடங்கி தற்போது முடிவுற்றன.

இதையடுத்து,, சென்னையிலிருந்து தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை காணொலிக் காட்சி வாயிலாக பக்தா்கள் தங்கும் விடுதியை திறந்துவைத்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, தருமபுரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.மணி விடுதி வளாகத்தில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி இனிப்புகள் வழங்கி விடுதி வளாகத்தை பாா்வையிட்டாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், தருமபுரி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.பி.வெங்கடேஸ்வரன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

