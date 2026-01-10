அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் ஒரு லட்சம் பணியாளா்கள்: அமைச்சா் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கா்!
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் ஒரு லட்சம் பணியாளா்களுடன் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் எஸ்.எஸ். சிவசங்கா் தெரிவித்தாா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிபாளையத்தில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் (ஈரோடு மண்டலம்) புதிய பணிமனை திறப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன், ஈரோடு மக்களவை உறுப்பினா் கே.இ.பிரகாஷ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் வி.சி.சந்திரகுமாா் (ஈரோடு கிழக்கு), ஏ.ஜி.வெங்கடாசலம் (அந்தியூா்), முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.எஸ்.மூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழக வீட்டு வசதி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி புதிய பணிமனையை திறந்துவைத்தாா். புதிய பேருந்துகளை போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சா் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கா் தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த விழாவில், 63 பேருக்கு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணியாற்றுவதற்கான ஆணையை வழங்கி அமைச்சா் எஸ்.எஸ். சிவசங்கா் பேசுகையில், பள்ளிபாளையம்-திருச்செங்கோடு சாலையில் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேம்பாலப் பணிகள் நடைபெற்றதைத் தொடா்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (கோவை), ஈரோடுமண்டலத்துக்கு உள்பட்ட ஈரோடு -2 கிளை கடந்த 2022 ஜூலை 25 முதல் இயங்கவில்லை. தற்போது மேம்பாலப் பணிகள் முடிவுற்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளதால், பணிமனையும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிமனையில் இருந்து 47 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
ஈரோடு மண்டலத்தில், நான்கரை ஆண்டுகளில் 59 புதிய நகரப் பேருந்துகள், 87 புதிய புகா் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், 68 புகா் பேருந்துகள், 2 நகரப் பேருந்துகள் மற்றும் மலைப்பகுதியில் இயக்கக் கூடிய ஒரு சிறிய பேருந்து என 71 பேருந்துகள் புனரமைக்கப்பட்டு வழித்தடங்களில் இயக்கப்படுகின்றன.
கோவை கோட்டத்தில் உள்ள பணியாளா்களின் வாரிசுதாரா்களுக்கு, திமுக ஆட்சியில் ஓட்டுநா்கள் 15 போ், நடத்துநா்கள் பெண்கள் 26 போ், நடத்துநா்கள் ஆண்கள் 89, தொழில்நுட்பப் பணியாளா்கள் 3 போ் என மொத்தம்- 133 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணிக்காலத்தில் இறந்த பணியாளா்களின் வாரிசுதாரா்களுக்கு முதல்கட்டமாக 63 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், ஒரு லட்சம் பணியாளா்களை கொண்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றாா்.
விழாவில் அனைவருக்கும் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு கையேடுகள் வழங்கப்பட்டன. தொடா்ந்து, குமாரபாளையம் வட்டம், எலந்தகுட்டை மற்றும் கலியனூா்அக்ரஹாரம் பகுதியில் தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழகம் சாா்பில் இரண்டு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன் திறந்துவைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (கோவை) மேலாண் இயக்குநா் அ.கணபதி, ஈரோடு மண்டல பொது மேலாளா் கா.சுப்பிரமணியம், துணைப் போக்குவரத்து ஆணையா் (ஈரோடு சரகம்) டி.தாமோதரன் மற்றும் வட்டாரப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.