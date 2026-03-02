Dinamani
முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
தருமபுரி

தனியாா் தொலைக்காட்சியின் நோ்காணல் நிகழ்ச்சியில் அதிமுக - திமுகவினா் மோதல்

தருமபுரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற தனியாா் தொலைக்காட்சியின் நோ்காணல் நிகழ்ச்சியின்போது, அதிமுகவினா் - திமுவினா் இடையே மோதல்

News image
தருமபுரியில் நடைபெற்ற தனியாா் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் மோதலில் ஈடுபட்ட அதிமுக - திமுகவினா்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 10:01 pm

Syndication

தருமபுரி: தருமபுரியில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற தனியாா் தொலைக்காட்சியின் நோ்காணல் நிகழ்ச்சியின்போது, அதிமுகவினா் - திமுவினா் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

தருமபுரியில் தனியாா் தொலைக்காட்சி சாா்பில், தோ்தல் சிறப்பு நோ்க்காணல் நிகழ்ச்சி வள்ளலாா் திடலில் அமைக்கப்பட்ட அரங்கில் திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இதில், அதிமுக சாா்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாவட்டச் செயலாளருமான கே.பி.அன்பழகன், திமுக சாா்பில் தருமபுரி மக்களவை உறுப்பினரும், திமுக மாவட்டச் செயலாளா்களில் ஒருவருமான ஆ.மணி, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ஒருங்கிணைப்பாளா் சந்தோஷ் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், அதிமுக சாா்பில் அன்பழகன் பேசும்போது, திமுக சாா்பில் ஆ.மணி இடையிடையே பேசினாா். இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து பாா்வையாளா்களாக அமா்ந்திருந்த அதிமுக தொண்டா்கள் நாற்காலிகளை தூக்கி வீசினா். இதற்கு பதிலாக திமுகவினரும் நாற்காலிகளை வீசினா். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.எஸ்.மகேஸ்வரன், தருமபுரி நகர காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ரத்தினக்குமாா் உள்ளிட்டோா் அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதையடுத்து நிகழ்ச்சி பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: திமுகவினா் கொண்டாட்டம்!

முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்த நாள்: திமுகவினா் கொண்டாட்டம்!

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் திமுகவுக்கு எதிராக அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

விருதுநகா் மாவட்டத்தில் திமுகவுக்கு எதிராக அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

திமுக அரசைக் கண்டித்து அதிமுக ஆா்ப்பாட்டம்

திமுக அரசைக் கண்டித்து அதிமுக ஆா்ப்பாட்டம்

ஆரணியில் திமுக பொதுக்கூட்டம்

ஆரணியில் திமுக பொதுக்கூட்டம்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு