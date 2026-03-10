Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
தருமபுரி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் முறைகேடு: இரு மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் பறிமுதல்

அரூரில் பிளஸ் 2 தோ்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட இரு தனியாா் பள்ளி மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

News image
கோப்புப்படம்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி மாவட்டம், அரூரில் பிளஸ் 2 தோ்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட இரு தனியாா் பள்ளி மாணவா்களின் விடைத்தாள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு கடந்த மாா்ச் 2-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், மாா்ச் 9-ஆம் தேதி வேதியியல் பாடத்துக்கான தோ்வு நடைபெற்றது.

பள்ளிக் கல்வி இயக்குநா் சுகன்யா (தனியாா் பள்ளிகள்), அரசு தோ்வுகள் இயக்கக இணை இயக்குநா் ராஜேந்திரன், உதவி இயக்குநா் சாந்தகுமாா் ஆகியோா் அடங்கிய சிறப்பு பறக்கும் படையினா் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு மையங்களை பாா்வையிட்டு ஆய்வுசெய்தனா்.

அரூரை அடுத்த சின்னாங்குப்பம் தனியாா் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடைபெற்ற ஆய்வில், அந்த மையத்தில் வெவ்வேறு தோ்வு அறைகளில் இரண்டு மாணவா்கள் முறைகேடாக தோ்வு எழுதியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதில், ஒரு மாணவா் தோ்வு மையம் அமைந்துள்ள அதே பள்ளியைச் சோ்ந்தவா் எனவும், மற்றொரு மாணவா் புழுதியூா் தனியாா் பள்ளியைச் சோ்ந்தவா் எனவும் தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, அந்த இரு மாணவா்களிடமிருந்து விடைத்தாள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதுதொடா்பாக பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் தொடா் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. விசாரணையின் இறுதியில் விதிமீறல் மற்றும் முறைகேடாக தோ்வு எழுதியது தொடா்பான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரியவந்துள்ளது.

டிரெண்டிங்

பிளஸ் 1 அரியா் தோ்வு: 3,576 போ் பங்கேற்கவில்லை

பிளஸ் 1 அரியா் தோ்வு: 3,576 போ் பங்கேற்கவில்லை

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ராமநாதபுரம், சிவகங்கையில் 30,786 போ் பங்கேற்பு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ராமநாதபுரம், சிவகங்கையில் 30,786 போ் பங்கேற்பு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மாவட்டத்தில் 23,976 போ் எழுதினா்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மாவட்டத்தில் 23,976 போ் எழுதினா்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தருமபுரியில் 18,520 போ், கிருஷ்ணகிரியில் 21,796 போ் எழுதினா்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தருமபுரியில் 18,520 போ், கிருஷ்ணகிரியில் 21,796 போ் எழுதினா்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு