பிரசவத்துக்கு வந்த பெண் உயிரிழப்பு: தனியாா் மருத்துவமனை முன் உறவினா்கள் போராட்டம்
தருமபுரியில் பிரசவத்துக்கு வந்த பெண் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உறவினா்கள் தனியாா் மருத்துமனை முன் போராட்டத்தில் புதன்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
பலி... - பிரதிப் படம்
தருமபுரியில் பிரசவத்துக்கு வந்த பெண் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது உறவினா்கள் தனியாா் மருத்துமனை முன் போராட்டத்தில் புதன்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், கடத்தூா் அருகே லிங்கநாயக்கனஅள்ளி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஆரோக்கிய சவரிமுத்து. இவரது மனைவி விண்ணரசி (38). இத்தம்பதிக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. இவா்களுக்கு ஏற்கெனவே 8 வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ள நிலையில், கா்ப்பமான விண்ணரசி பிரசவத்துக்காக தருமபுரியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
அங்கு அவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்த நிலையில், விண்ணரசிக்கு திடீரென உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக தனியாா் மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையறிந்த அவரது உறவினா்கள், இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி தங்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மருத்துவமனை முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவல் அறிந்த தருமபுரி காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சிவராமன், காவல் ஆய்வாளா் அறிவழகன், வட்டாட்சியா் சுகுமாா் மற்றும் சுகாதாரத் துறை அலுவலா்கள் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்து இணை இயக்குநா் (சுகாதாரத் துறை) மோகனாம்பாள் தனியாா் மருத்துவமனை நிா்வாகத்திடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறாா்.
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