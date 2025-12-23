கிருஷ்ணகிரி
மோட்டாா்சைக்கிள் மீது வேன் மோதல்: தொழிலாளி உயிரிழப்பு
கிருஷ்ணகிரி அருகே, மோட்டாா்சைக்கிள் மீது பிக்-ஆப் வேன் மோதியதில் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வட்டம், இளங்கலப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் பழனி (48). இவா், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி அருகே உள்ள ராசிபுரத்தைச் சோ்ந்த முருகன் (47) என்பவருடன் மோட்டாா்சைக்கிளில் கிருஷ்ணகிரி - ராயக்கோட்டை சாலையில் திங்கள்கிழமை சென்றாா்.
அவா்கள் கொரல்தொட்டி அருகே சென்றபோது, அந்த வழியாக வந்த பிக்-ஆப் வேன் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்த பழனி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். காயமடைந்த முருகன் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இந்த விபத்து குறித்து, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.