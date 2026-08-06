ஒசூா் அருகே கண்டெய்னா் லாரி மீது சொகுசுப் பேருந்து மோதல்: 10 போ் காயம்

ஒசூா் அருகே லாரி மீது தனியாா் சொகுசுப் பேருந்து மோதியதில், 10 பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே பேரண்டபள்ளி பகுதியில் உள்ள கிருஷ்ணகிரி - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் புதன்கிழமை அதிகாலை முன்னால் சென்ற கன்டெய்னா் லாரி மீது சொகுசுப் பேருந்து மோதியது. இதில், பேருந்தில் இருந்த 10 பேருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
அருகில் இருந்தவா்கள் அவா்களை ஒசூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து அட்கோ போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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