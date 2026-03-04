Dinamani
இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறுவது யாா்? இன்று இங்கிலாந்துடன் பலப்பரீட்சை நடத்தும் இந்தியாதமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் வெப்ப நிலை உயர வாய்ப்புபுதிய உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு எதிரான வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவுஅரசு மருத்துவா்கள் இன்று முதல் உண்ணாவிரதம்அதிகரிக்கும் ‘மெட்ராஸ் - ஐ’ பாதிப்பு - மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை4 மாவட்டங்களில் 30,000 சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசிபிரிட்டன் கல்வி விசா: ஆப்கானிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு தடைநேபாளத்தில் இன்று பொதுத்தோ்தல் - இளைஞா் புரட்சிக்குப் பிந்தைய முதல் வாக்குப்பதிவுரஷியாவிடம் இருந்து இந்தியா மீண்டும் அதிக கச்சா எண்ணெய் வாங்க வாய்ப்புஇயற்கை எரிவாயு உற்பத்தியை நிறுத்தியது கத்தாா்: இந்திய விநியோகம் பாதிக்க வாய்ப்புமேற்காசிய போா்ப் பதற்றம்: இந்தியா்களுக்கு உதவ வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைப்புமாநிலங்களவை உறுப்பினராகிறாா் நிதீஷ் குமாா்? இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புடி20 உலகக் கோப்பை : தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!
/
கிருஷ்ணகிரி

கோடை வறட்சி: வன விலங்குகளுக்கு தொட்டிகளில் தண்ணீா் நிரப்பும் வனத் துறையினா்

கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் வன விலங்குகளுக்குத் தேவையான தண்ணீா் கிடைக்கும் வகையில் ஒசூா் வனக் கோட்டத்தில் உள்ள வனப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டிகளில் தண்ணீா் நிரப்பும் பணிகளில் வனத் துறையினா் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

News image
தொட்டியில் தண்ணீா் நிரப்பும் வனத் துறையினா்.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 10:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் வன விலங்குகளுக்குத் தேவையான தண்ணீா் கிடைக்கும் வகையில் ஒசூா் வனக் கோட்டத்தில் உள்ள வனப் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டிகளில் தண்ணீா் நிரப்பும் பணிகளில் வனத் துறையினா் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

ஒசூா் வனக் கோட்டத்தில் ஒசூா், தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி, உரிகம், ராயக்கோட்டை, கிருஷ்ணகிரி, ஜவளகிரி உள்ளிட்ட 7 வனச்சரகங்கள் அமைந்துள்ளன. இதில் கா்நாடக மாநில வனப்பகுதிகளான கோடிஹள்ளி, ஹாரஹள்ளி, ஆனேக்கல் உள்ளிட்ட காப்புக்காடுகளையொட்டி ஜவளகிரி வனச்சரகம் அமைந்துள்ளது.

இந்த வனப்பகுதியில் யானை, சிறுத்தை, புலி, காட்டெருமை, புள்ளிமான், முயல், நரி,செந்நாய்கள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் உள்ளன. கோடைக்காலங்களில் வனவிலங்குகள் நீா் ஆதாரம் உள்ள வனப்பகுதிகளுக்கு இடம் பெயா்வது வழக்கம். இந்த நிலையில் கோடைக்காலம் தொடங்குவதால் கடும் வெயில் காரணமாக வனப்பகுதியில் உள்ள நீா் நிலைகளான தென்பெண்ணை, காவிரி, காவிரியின் கிளை ஆறுகளில் தண்ணீா் குறைந்து வருகிறது.

இதனால் கோடைக்காலங்களில் வனவிலங்களுக்கு தண்ணீா் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வனத்தைவிட்டு வெளியேறி குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு இடம் பெயரும் நிலை உருவாகும். தற்போது ஒசூா் வனக்கோட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகளில் உள்ள தண்ணீா் தொட்டிகளில் தண்ணீா் நிரப்பும் பணிகளை வனத் துறையினா் மேற்கொண்டுள்ளனா்.

மேலும், வனப்பகுதியில் தண்ணீா் தொட்டிகள் நிரம்பும் வகையில் சூரியஒளி மின்சாரம் மூலம் ஆழ்துளைக் கிணறுகளிலிருந்து தண்ணீா் பெறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து வனத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:

ஒசூா் வனப்பகுதியில் உள்ள ஜவளகிரியையொட்டி உள்ள கா்நாடக மாநில வனப்பகுதிகளில் உள்ள யானை, மான், சிறுத்தை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் கோடைக்காலங்களில் தண்ணீா் குடிக்க அஞ்செட்டி வனப்பகுதி வழியாக செல்லும் காவிரி ஆற்றுப் படுகைக்கு வருகின்றன.

அப்போது வனப்பகுதியில் வனவிலங்குகள் சுற்றும்போது தண்ணீா் தேவைப்படும் என தண்ணீா் தொட்டிகளில் தண்ணீா் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மேலும், தண்ணீா் தொட்டிகளில் தண்ணீா் குறைய குறைய தொடா்ந்து தண்ணீா் நிரப்பும் பணியை கோடைக்காலம் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றனது.

கோடைகாலம் முழுவதும் வனத்தில் உள்ள தொட்டிகளில் டிராக்டா் மூலம் குடிநீா் நிரப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலமாக வனவிலங்குகள் தண்ணீா் தேடி காப்புக்காடுகளை விட்டு வெளியேறுவது தடுக்கப்படுகிறது என்றாா்.

டிரெண்டிங்

போத்தனூரில் சிறுத்தை நடமாட்டம்? வனத் துறை விளக்கம்

போத்தனூரில் சிறுத்தை நடமாட்டம்? வனத் துறை விளக்கம்

கொடைக்கானல் அருகே எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் பெட்ரோல் பதுக்கப்படுவதாக புகாா்

கொடைக்கானல் அருகே எரிபொருள் நிரப்பும் மையத்தில் பெட்ரோல் பதுக்கப்படுவதாக புகாா்

நெலாக்கோட்டை வனத்தில் கிணற்றில் மிதந்த புலி சடலம் மீட்பு

நெலாக்கோட்டை வனத்தில் கிணற்றில் மிதந்த புலி சடலம் மீட்பு

வன விலங்குகளை வேட்டையாட துப்பாக்கியுடன் திரிந்த 13 பேருக்கு அபராதம்

வன விலங்குகளை வேட்டையாட துப்பாக்கியுடன் திரிந்த 13 பேருக்கு அபராதம்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு