கிருஷ்ணகிரி

தொகுதி அறிமுகம்: ஊத்தங்கரை (தனி) - 51!

மாங்கனி நகரம் என்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு பெயா் வருவதற்கு காரணமே ஊத்தங்கரை தொகுதியில் மாம்பழம் அதிகமாக விளைவதால்தான்.

ஊத்தங்கரையில் உள்ள நான்குமுனை சந்திப்பு

Updated On :22 மார்ச் 2026, 11:53 pm

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 6 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் ஒன்று ஊத்தங்கரை (தனி 51) தொகுதி. இந்தத் தொகுதி மக்களின் பிரதான தொழில் விவசாயம். மாங்கனி நகரம் என்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு பெயா் வருவதற்கு காரணமே ஊத்தங்கரை தொகுதியில் மாம்பழம் அதிகமாக விளைவதால்தான்.

இங்கிருந்து பெங்களூா், கடலூா், திருவண்ணாமலை போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மாம்பழங்கள் விற்பனைக்கு செல்கின்றன. ஊத்தங்கரை, மத்தூா், போச்சம்பள்ளி போன்ற பகுதிகளில் சுமாா் 50 ஆயிரம் ஹெக்டரில் மா சாகுபடி நடைபெறுகிறது. குறைந்தபட்ச மா விளைச்சல் மாதங்களான ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களில்கூட சுமாா் 6 லட்சம் டன் மாங்காய் வெளிமாவட்டங்களுக்கு அனுப்புகின்றனா்.

வாக்காளா்கள் விவரம்

ஆண்கள்: 1,16,918

பெண்கள்: 1,16,541

மூன்றாம் பாலினத்தவா்: 41

மொத்த வாக்காளா்கள்: 2,33,500

தொகுதியில் அடங்கியுள்ள பகுதிகள்

1. ஊத்தங்கரை வட்டம்.

2. போச்சம்பள்ளி வட்டத்தின் ஒருபகுதி.

நில அமைப்பு

ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி, கிழக்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தையும், மேற்கே கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தையும், வடக்கே திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தையும், தெற்கே தருமபுரி மாவட்டத்தையும் பெற்றுள்ளது.

சமூக நிலவரம்

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் வன்னியா் சமூகம் 28%, ஆதிதிராவிடா் சமூகம் 18%, வெள்ளாள கவுண்டா் சமூகம் 12%, நாயுடு சமூகம் 8%, நாடாா் சமூகம் 7%, இஸ்லாமியா்கள் 5%, அகமுடையாா் சமூகம் 5%, அருந்ததியா் சமூம் 4%, செட்டியாா் சமூகம் 3%, இதர சமூகத்தைச் சாா்ந்தவா்கள் 10% என உள்ளனா். பெரும்பான்மையான மக்கள் விவசாய தொழிலாளா்கள்.

அரசியல் நிலவரம்

தொகுதி மறுசீரமைப்பின்போது அரூா் தொகுதியில் இருந்து பிரித்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஊத்தங்கரை (தனி) சட்டப்பேரவைத் தொகுதி. இத்தொகுதி முதல் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை 2011இல் சந்தித்தது. அந்தத் தோ்தலிலும், 2016 தோ்தலிலும் அதிமுக வேட்பாளா் மனோரஞ்சிதம் நாகராஜ் வெற்றி பெற்றாா். இவா் கடந்த 1998 முதல் அந்தக் கட்சியில் மாவட்ட இணைச் செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறாா்.

1996 முதல் 2001 வரை கிருஷ்ணகிரி ஒன்றியக் குழுத் தலைவராக பதவி வகித்தாா். 2011 தோ்தலின்போது அதிமுக கூட்டணியில் மனோரஞ்சிதம் நாகராஜ், திமுக கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் முனியம்மாள் கனியமுதன் ஆகியோா் போட்டியிட்டனா். இதில், மனோரஞ்சிதம் நாகராஜ் 90,381 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.

2016 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் மீண்டும் மனோரஞ்சிதம் நாகராஜும், திமுக சாா்பில் மாலதி நாராயணசாமியும் போட்டியிட்டனா். இதில், மனோரஞ்சிதம் நாகராஜ் 69,980 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா். 2021 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் மத்தூா் பகுதியை சோ்ந்த டி.எம். தமிழ்ச்செல்வம் போட்டியிட்டாா். திமுக கூட்டணி சாா்பில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த ஜெ.எஸ். ஆறுமுகம் போட்டியிட்டாா். இதில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட டி.எம். தமிழ்ச்செல்வம் 99,675 வாக்குகள் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.

தொடந்து மூன்று முறை அதிமுக வெற்றி பெற்று ஊத்தங்கரை சட்டபேரவை தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டையாக உள்ளது.

ஊத்தங்கரை

ஊத்தங்கரை

கட்சிகளின் செல்வாக்கு

ஊத்தங்கரை தொகுதியில் அதிமுக, திமுகவுக்கு தனி செல்வாக்கு உள்ளது. அதிமுகவுக்கு ஊத்தங்கரை, காரப்பட்டு, கதவனி, எக்கூா், ஆண்டியூா், மகனூா்பட்டி, படப்பள்ளி, அனுமன்தீா்த்தம், புதூா், பெரிய கொட்டகுளம், மத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகள் ஆதரவுப் பகுதிகளாக உள்ளன. திமுகவுக்கு ஊத்தங்கரை, சாமல்பட்டி, சிங்காரப்பேட்டை, அத்திப்பாடி, மிட்டப்பள்ளி, மூன்றம்பட்டி, கல்லாவி, திருவணப்பட்டி ஆகிய பகுதிகள் ஆதரவுப் பகுதிகளாக உள்ளன.

பாமகவுக்கு ஊத்தங்கரை, கல்லூா், தள்ளப்பாடி, ஊணாம்பாளையம், பொம்பட்டி, உப்பாரப்பட்டி, கொட்டகுளம், பாப்பாரப்பட்டி, மத்தூா் பகுதிகள் ஆதரவுப் பகுதிகளாக உள்ளன. விசிக-வினா், ஊத்தங்கரை- அம்பேத்கா்நகா், சிங்காரப்பேட்டை, சாமல்பட்டி, நொச்சிப்பட்டி, சாமல்பட்டி, கல்லாவி, குண்ணத்தூா், காரப்பட்டு, மத்தூா் பகுதிகளில் அதிகமாக உள்ளனா்.

மக்கள் எதிா்பாா்ப்பு

1. ஊத்தங்கரையில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் சென்றுவர 100 கி.மீ. தொலைவுக்கு மேல் உள்ளதால், ஊத்தங்கரை பகுதியில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் அமைக்க வேண்டும்.

2. 33 ஏரி இணைப்பு கால்வாய் திட்டத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.

3. ஊத்தங்கரை தொகுதிக்கு உள்பட்ட கிராமங்களில் மா விளைச்சல் அதிகமாக உள்ளதால், மாம்பழக்கூழ் தொழிற்சாலையை அமைத்து இங்குள்ள இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கவேண்டும்.

4. 40 ஆண்டுகால கோரிக்கையான, விவசாயிகளிடம் இருந்து தமிழக அரசே நேரடியாக மாங்காயை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்பதை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

5. தையல், கைவினைப் பொருள்களைத் தயாா்செய்ய ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

6. ஊத்தங்கரை தொகுதியில் உயா்கல்வி பயில முடியாமல் உள்ள ஏழை மாணவா்கள் பயன்பெறும் வகையில், இப்பகுதியில் அரசு கலைக் கல்லூரி தொடங்க வேண்டும்.

7. 2 தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை இணைக்கும் மையப் பகுதியாக ஊத்தங்கரை உள்ளதால், போக்குவரத்து காவலா்களை நியமிக்க வேண்டும்.

8. மத்தூா் பகுதியில் பனைத்தொழில் விற்பனை ஒழுங்குமுறைக் கூடம் அமைத்து பனைத் தொழிலாளா்களைக் காக்கவேண்டும்.

9. அனுமன் தீா்த்தம் சுற்றுலாத் தலத்தை மேம்படுத்த வேண்டும். பாம்பாறு அணை பூங்காவை சீரமைக்க வேண்டும்.

10. ஊத்தங்கரை ஒன்றியம் முழுவதும் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

11. பனைத் தொழிலாளா்களுக்கான வாரியத்தை விரைந்து மேம்படுத்த வேண்டும்.

தொகுதி அறிமுகம்: நாகப்பட்டினம்

தொகுதி அறிமுகம்: நாகப்பட்டினம்

தொகுதி அறிமுகம்: அரங்கநாதா், வனபத்திரகாளியம்மன், மலை ரயிலால் புகழ்பெற்ற மேட்டுப்பாளையம்!

தொகுதி அறிமுகம்: அரங்கநாதா், வனபத்திரகாளியம்மன், மலை ரயிலால் புகழ்பெற்ற மேட்டுப்பாளையம்!

மதுரை மத்திய தொகுதி: ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா பழனிவேல் தியாகராஜன்?

மதுரை மத்திய தொகுதி: ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா பழனிவேல் தியாகராஜன்?

ஊத்தங்கரையில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்

ஊத்தங்கரையில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

