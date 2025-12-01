நாமக்கல்
கல்லூரி மாணவிக்கு கல்விக் கட்டணம் வழங்கல்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தனியாா் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிக்கு பெருநிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்பு நிதியிலிருந்து, கல்விக் கட்டணத்தை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி வழங்கினாா்.
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தனியாா் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவிக்கு பெருநிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்பு நிதியிலிருந்து, கல்விக் கட்டணத்தை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி திங்கள்கிழமை வழங்கினாா்.
கல்வி, சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நிலையான வளா்ச்சி போன்ற பல்வேறு சமூக பிரச்னைகளுக்கு சமூக பொறுப்பு நிதி மூலம் தீா்வு காணப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இளங்கலை (ரத்த சுத்திகரிப்பு) பிரிவில் பயிலும் மாணவி பி.விபாஷினிக்கு கல்விக் கட்டணமாக ரூ. ஒரு லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில், திட்ட இயக்குநா் (மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை) சு.வடிவேல் மற்றும் துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.