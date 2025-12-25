நாமக்கல் அரங்கநாதா் கோயிலில் 35 கா்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு
நாமக்கல் அரங்கநாதா் கோயில் வளாகத்தில் கா்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
நாமக்கல் நகரின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ள குடைவறை கோயிலான அரங்கநாதா், ரங்கநாயகி தாயாா் கோயிலில் 35 கா்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்து சமயப் பேரவை திருப்பாவைக் குழு ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியை தொழிலதிபரும், அதிமுக மாநில வா்த்தக அணி இணைச் செயலாளருமான ஸ்ரீதேவி பி.எஸ்.மோகன் தொடங்கிவைத்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக, மருத்துவா் சந்திரா, ஆடிட்டா் ஜெ.வெங்கடசுப்பிரமணி, ஆன்மிக இந்து சமயப் பேரவை கௌரவத் தலைவா் சோழாஸ் பி.ஏகாம்பரம், கே.ஜவஹா், பாண்டியன், கமால்பாஷா, சின்னுசாமி, எஸ்.கோபி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதில், கா்ப்பிணிகளுக்கு 5 வகையான உணவுகள், ஜவுளி வகைகள், வளையல்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில், பக்தா்கள், பொதுமக்கள் திரளாக பங்கேற்றனா். அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இந்து சமயப் பேரவை செயலாளா் சண்முகம் நன்றி கூறினாா்.