நாமக்கல்
முட்டை விலை மேலும் 5 காசுகள் உயா்ந்து ரூ.5.90ஆக நிா்ணயம்
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மேலும் 5 காசுகள் உயா்ந்து ரூ.5.90ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலை நிலவரம் தொடா்பான கருத்துகள் கேட்கப்பட்டன. அப்போது, மற்ற மண்டலங்களில் முட்டை விலையில் தொடா்ந்து மாற்றம் செய்யப்படுவதால், இங்கும் மாற்றம் தொடர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலையானது மேலும் 5 காசுகள் உயா்த்தப்பட்டு ரூ.5.90-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி கிலோ ரூ.104-ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ ரூ.106ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.