உயா்நிலை பாலம் கட்டாததைக் கண்டித்து பிலிக்கல்பாளையத்தில் அதிமுக ஆா்ப்பாட்டம்
பிலிக்கல்பாளையம் -கொடுமுடி இடையே உயா்நிலை பாலம் கட்டாத திமுக அரசைக் கண்டித்து அதிமுக சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
பரமத்தி வேலூா் வட்டம், பிலிக்கல்பாளையம் - ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி இடையே காவிரி ஆற்றில் உயா்நிலை பாலம் அமைப்பதற்கு அதிமுக ஆட்சியில் ரூ. 110 கோடியில் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தாத திமுக அரசைக் கண்டித்து அதிமுக சாா்பில் பிலிக்கல்பாளையத்தில் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.சேகா் தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட வழக்குரைஞா் பிரிவு செயலாளா் பாலுசாமி வரவேற்றாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், குமாரபாளையம் எம்எல்ஏவுமான பி.தங்கமணி கலந்துகொண்டு பேசினாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
பிலிக்கல்பாளையத்தையும், கொடுமுடியையும் இணைக்கும் வகையில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே ரூ. 110 கோடியில் உயா்நிலை பாலம் அமைக்கப்படும் என கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதிமுக அரசு கொண்டு வந்த திட்டம் என்பதால் திமுக அரசு இத்திட்டத்தை புறக்கணித்துள்ளது. அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் இத்திட்டம் நிறைவேற்றப்படும்.
தோ்தல் வந்தால்தான் மகளிா் உரிமைத் தொகை, அரசு ஊழியா்கள் என அனைவரும் இந்த அரசின் கண்ணுக்கு தெரிகின்றனா். தோ்தல் நேரத்தில் வாக்குரிமை வாயிலாக மக்கள் திமுக அரசுக்கு பாடம் புகட்டுவாா்கள். நிா்வாக திறமை இல்லாத காரணத்தால்தான் தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் கலாசாரம் இருக்கிறது என்றாா்.
இதில் முன்னாள் அமைச்சா் சரோஜா, மாவட்ட வா்த்தகா் அணி செயலாளா் ராகா தமிழ்மணி, கபிலா்மலை வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் ரவி, வெங்கரை பேரூராட்சி தலைவா் விஜயகுமாா், பரமத்தி ஒன்றியச் செயலா்கள் வெற்றிவேல், ரவி, முன்னாள் எம்எல்ஏ சரஸ்வதி மற்றும் அனைத்து வணிகா்கள் சங்கத்தினா், விவசாய சங்கத்தினா், பொதுமக்கள் உள்பட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டனா்.