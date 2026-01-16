அரசா் அள்ளாள இளைய நாயக்கா் பிறந்த நாள் விழா: அமைச்சா் மரியாதை
பரமத்தி வேலூா்: நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்தி வேலூா் வட்டம், ஜேடா்பாளையத்தில் அரசு சாா்பில் நடைபெற்ற அரசா் அள்ளாள இளைய நாயக்கா் பிறந்த நாள் விழாவில் அவரது சிலைக்கு ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா் மா. மதிவேந்தன் வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
விழாவுக்கு நாமக்கல் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். ஈரோடு எம்.பி. கே.இ.பிரகாஷ், திருச்செங்கோடு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன், பரமத்தி வேலூா் முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் கே.எஸ். மூா்த்தி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். விமலா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
ஜேடா்பாளையத்தில் காவிரியின் குறுக்கே தடுப்பணை அமைத்து சுமாா் 5 ஆயிரம் ஏக்கா் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில் ராஜ வாய்க்காலை உருவாக்கியவா் அல்லாள இளைய நாயக்கா்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமாக உள்ள ராஜ வாய்க்காலை வெட்டிய அரசா் அல்லாள இளைய நாயக்கருக்கு அரசு சாா்பில் ஜேடா்பாளையம் படுகை அணைக்கட்டு பகுதியில் ரூ. 21.80 லட்சம் மதிப்பில் குவிமாடத்துடன் கூடிய உருவச்சிலை அமைக்கப்பட்டு, கடந்த 28.1.2023 இல் திறக்கப்பட்டது.
மேலும், 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான செய்தித் துறையின் மானிய கோரிக்கையின்போது, அல்லாள இளைய நாயக்கரின் பிறந்த நாளான தை 1 ஆம் தேதி அரசு விழாவாகக் கொண்டாடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு, அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி கடந்த ஆண்டு அல்லாள இளைய நாயக்கரின் பிறந்த நாள் முதன்முறையாக அரசு விழாவாகக் கொண்டாடப்பட்டது. தொடா்ந்து இரண்டாம் ஆண்டாக வியாழக்கிழமை ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா் மா. மதிவேந்தன், ஜேடா்பாளையம் படுகை அணைக்கட்டு பகுதியில் அமைந்துள்ள அல்லாள இளைய நாயக்கரின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து அல்லாள இளைய நாயக்கரின் வாரிசுதாரா் கிருஷ்ணன் பட்டக்காரருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து, கௌரவிக்கப்பட்டாா்.
அதன்பிறகு நாமக்கல் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி விழா சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு அளித்த அனைத்து துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கும், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கும் சால்வை அணிவித்து பொங்கல் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆகாஷ் ஜோஷி, துணை காவல் கண்காணிப்பாளா்கள் சங்கீதா, கிருஷ்ணன், காவல் ஆய்வாளா் இந்திராணி, திருச்செங்கோடு கோட்டாட்சியா் பி.எஸ். லெனின், உதவி பொறியாளா் (நீா்வளத் துறை) விஜயகுமாா், செய்தி, மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் தே. ராம்குமா உட்பட பலா் பங்கேற்றனா்.