நாமக்கல்லில் அசைவம் சாப்பிட்ட விளையாட்டு விடுதி மாணவிகளுக்கு திடீா் உடல்நலக் குறைவு!
நாமக்கல்லில் அசைவம் சாப்பிட்ட விளையாட்டு விடுதி மாணவிகளுக்கு திடீா் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, 5 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகம் மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய மாணவிகள் தங்கும் விடுதி உள்ளது. இந்த விடுதியில் 61 மாணவிகள் தங்கி விளையாட்டுப் பயிற்சி பெறுவதுடன், நாமக்கல் அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில், ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை பயின்று வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், அந்த மாணவிகள் திங்கள்கிழமை இரவு கோழி இறைச்சி சாப்பிட்டதாகவும், செவ்வாய்க்கிழமை காலை பள்ளிக்குச் சென்ற நிலையில், ஐந்து மாணவிகளுக்கு வாந்தி ஏற்பட்டு மயக்கமடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடா்ந்து, நாமக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கோட்டாட்சியா் வே.சாந்தி நேரில்சென்று பாா்வையிட்டு, மாணவிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். இதில், இருவா் சிகிச்சை பெற்று வீடுதிரும்பினா். மூவா் தொடா் சிகிச்சையில் உள்ளனா்.