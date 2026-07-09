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நாமக்கல்

போதை மாத்திரைகள் விற்ற வழக்கு: மேலும் ஒருவா் கைது

பரமத்தி வேலூா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் விற்பனை செய்த வழக்கில் மேலும் ஒருவரை பரமத்தி வேலூா் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் விற்பனை செய்த வழக்கில் மேலும் ஒருவரை பரமத்தி வேலூா் போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

பரமத்தி வேலூா் அருகே பொத்தனூா் பகுதியில் போதை மாத்திரைகள், ஊசிகள் விற்பனை செய்ததாக பொத்தனூா் மற்றும் ஈரோடு பகுதியைச் சோ்ந்த 8 பேரை வேலூா் போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். இந்நிலையில், இதில் தொடா்புடைய ஈரோடு மாவட்டம், குமலன்குட்டை பகுதி செல்வம் நகரைச் சோ்ந்த தருண் (20) என்பவரை போலீஸாா் கைதுசெய்து சிறையில் அடைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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