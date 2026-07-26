நாமக்கல் பூங்கா சாலையில் தெருநாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாமை மாவட்ட ஆட்சியா் எல். மதுபாலன் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தெருநாய்களுக்கான கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை மையங்கள் மற்றும் வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம்களை மாவட்ட ஆட்சியா்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலாளா் மற்றும் நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா் அறிவுறுத்தியிருந்தாா்.
அதன்படி, நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா் எல். மதுபாலன், நாமக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தெருநாய்களுக்கான கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை மையத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். தொடா்ந்து, தெருநாய்களுக்கு நடத்தப்பட்ட வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாமையும் பாா்வையிட்டாா்.
ஆய்வின்போது, நாமக்கல் மாநகராட்சி ஆணையாளா் எஸ். செல்வபாலாஜி, மாநகா் நல அலுவலா் கஸ்தூரி பாய், துப்புரவு அலுவலா் திருமூா்த்தி, காவேட்டிபட்டி கால்நடை மருத்துவா்கள் சீனிவாசன், ராதா உள்ளிட்ட மாநகராட்சி அலுவலா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் உடனிருந்தனா்.
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