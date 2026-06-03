Dinamani
ஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்! கர்நாடக முதல்வரின் செயலராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் நியமனம்!கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்!சட்டத் துறையின் முதல் பெண் செயலாளராக ப. சுமதி நியமனம்மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து! முதல்வரான பிறகு டி.கே. சிவகுமாரின் முதல் உத்தரவுஅணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனைக்கு ஈரான் ஒப்புதல்: டொனால்ட் டிரம்ப்கையிருப்பு தங்கத்தை விற்கவில்லை: வதந்திகளுக்கு ஆர்பிஐ முற்றுப்புள்ளி!கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு 3 செய்தித் தொடர்பாளர்கள் நியமனம்!
/
நாமக்கல்

கோடைவிடுமுறைக்குப் பிறகு இன்று பள்ளிகள் திறப்பு

கோடை விடுமுறைக்கு பின் வியாழக்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதையடுத்து, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் வகுப்பறைகள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டன.

News image
Updated On :4 ஜூன் 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடை விடுமுறைக்கு பின் வியாழக்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதையடுத்து, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் வகுப்பறைகள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டன.

தமிழகத்தில் மாா்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் பிளஸ் 2 மற்றும் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வுகள் நிறைவுற்று கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 9-ஆம் வகுப்பு வரையில் ஏப். 17 முதல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. ஜூன் 1-ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்பட்ட நிலையில், வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக ஜூன் 4-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. 45 நாள்கள் விடுமுறை முடிந்து வியாழக்கிழமை அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளிகள் திறக்கப்படுகின்றன. இதையொட்டி, மாணவ, மாணவிகள் பாடப்புத்தகப் பை, நோட்டுகள், கல்வி உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை கடைகளில் ஆா்வமுடன் வாங்கினா்.

பள்ளிகள் திறப்பு நாளன்று அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு சீருடை, முதல் பருவ பாடப்புத்தகம் வழங்கப்படுகின்றன.

இதையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளும் தூய்மைப்படுத்தும் பணி ஒரு வாரமாக நடைபெற்று வந்தன. 2026-27 ஆம் கல்வி ஆண்டில், அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளிகள் என்ற வகையில், மாவட்டம் முழுவதும் தொடக்கப் பள்ளி முதல் மேல்நிலைப்பள்ளி வரை சுமாா் 1,370 பள்ளிகளில் 2.63 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் வியாழக்கிழமை முதல் பள்ளிக்கு செல்ல இருப்பதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தொடர்புடையது

கோடை விடுமுறைக்குப் பின் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!

கோடை விடுமுறைக்குப் பின் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!

தள்ளிப்போகும் பள்ளிகள் திறப்பு?

தள்ளிப்போகும் பள்ளிகள் திறப்பு?

இன்றைய செய்திகள்! - நேரலை

இன்றைய செய்திகள்! - நேரலை

திட்டமிட்டபடி ஜூன் 1 பள்ளிகள் திறப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

திட்டமிட்டபடி ஜூன் 1 பள்ளிகள் திறப்பு! அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!