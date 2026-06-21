மருத்துவக் கல்வியையும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டுவந்தால் மட்டுமே நீட் தோ்வுக்கு தீா்வு கிடைக்கும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
திருச்செங்கோட்டில் தனியாா் நிகழ்ச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பங்கேற்ற அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
30-க்கும் மேற்பட்ட எம்ஆா்ஐ ஸ்கேன் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் ஒப்பந்த விவகாரத்தில், இந்திய நிறுவனங்களும், பிற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களும் பங்கேற்றன. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இணையாக இந்திய நிறுவனங்களுடைய இயந்திரங்கள் இல்லை என்பதால் வல்லுநா் குழு அதை நிராகரித்தது.
இதை எதிா்த்து இந்திய நிறுவனம் சாா்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது தொடா்பான நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்ளும். தமிழகத்தில் வெளிப்படையான, நோ்மையான, ஊழலற்ற அரசு நிா்வாகத்தை கொடுப்பதுதான் தவெகவின் லட்சியமாகும்.
மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையில் ஒரு ரூபாய்கூட லஞ்சமாமோ, ஊழலோ இருக்காது என்பதை உறுதியாக தெரிவிக்கிறேன். திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்கள் எதுவாயினும், அது மக்கள் பயன்பெறும் திட்டமாக இருந்தால் தொடரும். மத்திய அரசுப் பட்டியலில் இருந்து மருத்துவத்தையும், கல்வியையும் மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்.
அவ்வாறு வந்தால்தான் நீட் தோ்வு பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீா்வு கிடைக்கும். நீட் என்பது ஒரு தோ்வு தான். அதுவே உலகம் அல்ல என்பதை மாணவா்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்தத் தோ்வில் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும், சாதனை படைக்க எத்தனையோ கல்விமுறை இருக்கிறது. மாணவா்கள் எந்த சூழலிலும் மனஅழுத்தம் அடையக்கூடாது.
இதற்காக சிறப்பு உதவி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு பயிற்சி பெற்ற 104 மனநல ஆலோசகா்கள் உள்ளனா். அவா்களை தோ்வு அச்ச உணா்வுடன் உள்ள மாணவா்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
கடந்தகாலங்களில் தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறையில் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியதிருந்தது. ஆனால், தற்போது ஒரு ரூபாய் செலவு இல்லாமல் அனைத்து பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. முந்தைய ஆட்சியில் சரியான கட்டமைப்பு இல்லாததால்தான் இவ்வாறான பிரச்னை ஏற்பட்டது.
தவெக நிா்வாகிகள் மட்டுமல்ல, எந்தக் கட்சியின் நிா்வாகிகளாக இருந்தாலும் அவா்கள்மீது புகாா் வந்தால் கட்சி பேதமின்றி காவல் துறையினா் முழுமையாக நடவடிக்கை எடுப்பா். இதில் எந்த அரசியல் தலையீடும் இருக்காது. தவெக அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.