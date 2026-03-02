நாமக்கல்: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் தா்னா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தமிழ்ப் புலிகள் கட்சியினா் 64 போ் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் மனு அளிப்பதற்கு, தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் மத்திய மாவட்டச் செயலாளா் குமரவேல் தலைமையில் வந்த அக்கட்சியினா், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி,ஆட்சியா் அலுவலக நுழைவுவாயில் முன் தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
புதுச்சத்திரம் அருகே உள்ள சேவகவுண்டம்பாளையத்தில், பட்டியலின மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த பகுதியைச் சேதப்படுத்தியவா்கள்மீது போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நாமக்கல் கொசவம்பட்டியில் மத மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படும் நபா்கள் மீது போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா். தொடா்ந்து, தா்னாவில் ஈடுபட்ட 64 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனா்.
டிரெண்டிங்
தமிழ்ப் புலிகள் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் 9-ஆவது நாளாக தா்னா
ஆரணியில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் தா்னா
வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கட்சியினா் தா்னா
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...