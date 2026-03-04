முட்டை விலை ரூ. 4.30-ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 4.30-ஆக நீடிக்கிறது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலை நிா்ணயம் தொடா்பாக பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது, ஈரான் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் போா் சூழல், வெயிலின் தாக்கத்தால் மக்களிடையே முட்டை நுகா்வு குறைவு, மற்ற மண்டலங்களில் விலை சரிவு போன்றவற்றால், தற்போதைய நிலையில் முட்டை தேக்கத்தை கட்டுப்படுத்த விலையில் மாற்றம் செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனாலும், முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மாற்றமின்றி ரூ. 4.30-ஆக நீடிக்கும் என தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 128-ஆகவும், முட்டைக் கோழி விலை ரூ. 62-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.
