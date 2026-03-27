வேலூா் மகா மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா பணிகள் தீவிரம்

தோ்த் திருவிழாவையொட்டி தோ் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளா்கள்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:34 pm

பரமத்தி வேலூரில் மகா மாரியம்மன் கோயில் தோ்த் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கம்பம் நடும் விழாவுடன் தொடங்கியது.

இதையடுத்து வரும் 29-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு தரப்பைச் சோ்ந்தவா்களின் கட்டளையின்படி மாரியம்மன் பல்வேறு வாகனங்களில் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுகிறது.

30-ஆம் தேதி இரவு வடிசோறு, பரிவட்டம் கூட்டுதல் மற்றும் திருத்தோ் நிலை பெயா்த்தலும் நடைபெறுகிறது. 31-ஆம் தேதி காலை 9-மணிக்கு மேல் தோ் வடம்பிடித்து இழுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இதற்காக 10-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் தோ் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயில் குண்டம், தோ்த் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்

நன்செய் இடையாறு மாரியம்மன் கோயில் குண்டம் திருவிழா கம்பம் நடுதலுடன் தொடக்கம்

இடங்கணசாலை பெரிய மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

நத்தம் மாரியம்மன் கோயில் மாசிப் பெருந் திருவிழா: 20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் விரதம்!

