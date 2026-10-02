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சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: ஓட்டுநா் உள்பட 2 பேருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை

திருச்செங்கோடு அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் உள்பட 2 பேருக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நாமக்கல் நீதிமன்றம் தீா்ப்பு அளித்தது.

சிறை - பிரதிப் படம்

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திருச்செங்கோடு அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் உள்பட 2 பேருக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நாமக்கல் நீதிமன்றம் தீா்ப்பு அளித்தது.

நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு வட்டம், எலச்சிபாளையம் அருகேயுள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த 15 வயது சிறுமி, அங்குள்ள பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். கடந்த 2021 மே 23-இல் எலச்சிபாளையத்தைச் சோ்ந்த ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா் ரமேஷ் (32), பிரபாகரன் (30) ஆகியோா் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக அவரது தாய் எலச்சிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

அதன்பேரில், போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு ரமேஷ், பிரபாகரன் இருவரையும் கைது செய்தனா். அவா்கள் மீது போக்ஸோ, கொலை மிரட்டல் உள்பட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

நாமக்கல் மகளிா் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கின் விசாரணை நிறைவில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட ரமேஷ், பிரபாகரன் ஆகியோருக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும, தலா ரூ. 3 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.

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