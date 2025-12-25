ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க வலியுறுத்தல்
ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, பசுமை வீடு உள்ளிட்டவற்றை வழங்க வேண்டும் என அண்ணா தொழிற்சங்கக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
அண்ணா தொழிற்சங்க ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் பிரிவு 25-ஆம் ஆண்டு பொதுக்குழுக் கூட்டம் மாநகா் மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு, அண்ணா தொழிற்சங்க மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா் சுந்தரபாண்டியன், மாவட்டத் தலைவா் கதிா்வேல் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். அதிமுக மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா் ஏ.கே.எஸ்.எம்.பாலு சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநா்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், ஆட்டோ கட்டணங்களை குறைந்தபட்சம் ரூ. 50-ஆக நிா்ணயிக்க வேண்டும். தனியாா் செயலி மூலம் இயக்கப்படும் காா் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக ரூ. 80-ஆக உயா்த்த வேண்டும். ஆட்டோ ஓட்டுநா்களின் வாழ்வாதாரத்தை நசுக்கும் தனியாா் செயலிகள் மூலம் இயங்கும் இருசக்கர டாக்ஸியை முற்றிலுமாக தடைசெய்ய வேண்டும். ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கி பசுமை வீடு திட்டத்தின்கீழ் வீடுகட்டி தரவேண்டும். ஆட்டோ ஓட்டுநா்களுக்கு தனி நலவாரியம் அமைத்து விபத்து மற்றும் இறப்புத் தொகை, ஓய்வூதியத்தை உயா்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இக்கூட்டத்தில் அண்ணா ஆட்டோ ஓட்டுநா் தொழிற்சங்கப் பிரிவு செயலாளா் அன்பு, பொருளாளா் இஸ்மாயில், துணைத் தலைவா்கள் அய்யம்பெருமாள், ஞானகுமாா், இணைச் செயலாளா் தங்கராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.