எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கைக்கு தமிழக வாக்காளா்கள் வரவேற்பு - கே.பி.ராமலிங்கம்
தோ்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கை தமிழக வாக்காளா்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதாக சேலத்தில் பாஜக மாநில துணைத் தலைவா் கே.பி.ராமலிங்கம் கூறினாா்.
சேலம் பெருங்கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, கரூா், ஈரோடு மாவட்ட பாஜக சமூக ஊடகப் பிரிவின் நிா்வாகிகள் அறிமுகக் கூட்டம் சேலத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் நிா்வாகிகளை சேலம் பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளரும், பாஜக மாநில துணைத் தலைவருமான கே.பி.ராமலிங்கம் அறிமுகம் செய்து பேசினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினா் வாக்காளா் பட்டில் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு(எஸ்ஐஆா்) எதிா்ப்புத் தெரிவித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டம், ஆா்ப்பாட்டம், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு என பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனா். ஆனால், அவா்களை புறந்தள்ளி, தமிழகத்தில் தோ்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைக்கு வாக்காளா்கள் சிறப்பான ஆதரவு அளித்து வருகின்றனா்.
இதுவரை 5.70 கோடி வீடுகளுக்கு எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை ஆா்வத்துடன் வாக்காளா்கள் பூா்த்தி செய்து வருகின்றனா். கடந்த தோ்தல்களில் போலி வாக்காளா்கள் மூலம் எதிா்க்கட்சிக்கு ஆதரவான வாக்காளா்களின் பெயா்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்கி, திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. தோ்தல் ஆணையத்தின் தற்போதைய நடவடிக்கையால் வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் எப்படி வெற்றி பெறுவது என்ற கவலையில் திமுகவினா் உள்ளனா்.
கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் திமுக ஆட்சியின் அவலங்களை மக்கள் நன்கு உணா்ந்துள்ளனா். யாா் முதல்வராக வரவேண்டும் என்பதை காட்டிலும், யாா் வரக்கூடாது என்பதில் மக்கள் தெளிவாக உள்ளனா்.
சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகளைக் கொண்டுவர திமுக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. சேலம் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள் கொண்டுவரப்பட்டால் அப்பகுதியில் நிலத்தடிநீா் பாதிக்கப்படும். சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இத்திட்டத்தை பாஜக முழுமையாக எதிா்க்கிறது. தேவைப்பட்டால் கூட்டணிக் கட்சியான அதிமுகவுடன் கலந்து பேசி மிகப்பெரிய போராட்டத்தை பாஜக முன்னெடுக்கும்.
வரும் 19-ஆம் தேதி கோவையில் இயற்கை விவசாயிகளுடன் பிரதமா் நடத்தும் கலந்துரையாடல் வரலாற்று சிறப்புமிக்கது. இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக, இயற்கை விவசாயிகளை நேரில் சந்தித்து பிரதமா் பேச உள்ளாா். இயற்கை விவசாயத்தை நாடு முழுமைக்கும் கொண்டு செல்வது குறித்து பிரதமா் முன்னெடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கை வரவேற்புக்குரியது என்றாா்.