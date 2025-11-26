சேலம்
விளை பொருள்களுக்கு ஆதரவு விலை கோரி விவசாயிகள் தா்னா
விளை பொருள்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கோரி சேலம், ஆத்தூரில் விவசாயிகள் புதன்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
சேலம்: விளை பொருள்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கோரி சேலம், ஆத்தூரில் விவசாயிகள் புதன்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி சாா்பில் நடைபெற்ற தா்னாவுக்கு தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் ராமமூா்த்தி, தியாகராஜன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை சட்டமாக்க வேண்டும், விவசாய தொழிலாளா்களுக்கு ஆண்டுக்கு 200 நாள் வேலையும், நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.600 கூலியும் வழங்க வேண்டும், பணமாக்கல் என்ற பெயரில் பொதுத்துறை சொத்துகளை சீரழிக்கக் கூடாது, குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ. 26,000 நிா்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
தா்னாவில் கருப்புப் பட்டை அணிந்து திரளான தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.