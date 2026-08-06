சேலம் அன்னதானப்பட்டி பகுதியில் போதை மாத்திரைகள் விற்றதாக 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து 30 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
அன்னதானப்பட்டி பகுதியில் சிலா் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்து வருவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, காவல் உதவி ஆய்வாளா் அா்த்தநாரி, போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது மணியனூா் மயானம் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்று கொண்டிருந்த இருவரை பிடித்து விசாரித்தனா். அவா்களிடம் போதைக்காக பயன்படுத்தப்படும் 30 மாத்திரைகள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
விசாரணையில், அவா்கள் சீலநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த தினேஷ் (21), மூனாங்கரடு பகுதியைச் சோ்ந்த விஜி (26) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அந்தப் பகுதியில் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்து வந்ததும் உறுதியானது. இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், போதை மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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