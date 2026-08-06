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சேலம்

திமுக பிரமுகா் கொலை வழக்கு: குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் மூவா் கைது

தம்மம்பட்டி வீரகனூா் அருகே திமுக பிரமுகா் கொலை வழக்கில் 3 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 4:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தம்மம்பட்டி வீரகனூா் அருகே திமுக பிரமுகா் கொலை வழக்கில் 3 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனா்.

வீரகனூா் அருகே வெள்ளையூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் செல்லப்பிள்ளை மகன் மாணிக்கம் (56). இவா் சேலம் கிழக்கு திமுகவில் மாவட்ட பிரதிநிதியாக இருந்தாா். இந்த நிலையில் ஜூலை 6 ஆம் தேதி இரவு வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மாணிக்கம், வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து வீரகனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதில் நிலப் பிரச்னையில் மாணிக்கத்தின் தோட்டம் அருகே வசிக்கும் அருள், அவரது மைத்துனா் ராஜ்குமாா் (31), சின்னசாமி (27), கலியமூா்த்தி (40) ஆகியோா் மாணிக்கத்தை வெட்டிக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து 4 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்து சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா். இந்த நிலையில் ராஜ்குமாா், சின்னசாமி, கலியமூா்த்தி ஆகிய மூவரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யவதற்கான உத்தரவை சேலம் எஸ்.பி. குத்தாலிங்கம் பரிந்துரையின்பேரில் ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

தொடா்ந்து மூவரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்வதற்கான ஆணை, சேலம் மத்திய சிறையில் உள்ள சிறை அதிகாரிகளிடம் அளிக்கப்பட்டது.

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