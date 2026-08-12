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சேலம்

சேலம் வழியாக ஹுப்பள்ளி - கோட்டயம் இடையே ஓணம் சிறப்பு ரயில்

சேலம் வழியாக ஹுப்பள்ளி - கோட்டயம் இடையே ஓணம் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ரயில்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 12:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் வழியாக ஹுப்பள்ளி - கோட்டயம் இடையே ஓணம் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

கேரள மக்களின் முக்கிய பண்டிகையான ஓணம், வரும் ஆக.26 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து கேரளத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், கா்நாடகா மாநிலம் ஹுப்பள்ளியில் இருந்து சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக கோட்டயத்துக்கு சிறப்பு ரயில் சேவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஹுப்பள்ளியில் இருந்து வரும் 25ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், தும்கூா், பெங்களூரு, பங்காருபேட்டை, குப்பம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா், பாலக்காடு, திருச்சூா், எா்ணாகுளம் வழியாக கோட்டயத்தை அடுத்த நாள் மாலை 4.40 மணிக்கு சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில், கோட்டயம்- ஹுப்பள்ளி சிறப்பு ரயில் வரும் 26 ஆம் தேதி கோட்டயத்தில் இருந்து இரவு 10.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, எா்ணாகுளம், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், பெங்களூரு, தும்கூா் வழியாக ஹுப்பள்ளிக்கு அடுத்த நாள் இரவு 8 மணிக்கு சென்றடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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